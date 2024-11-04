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رياضة

الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره إيسترن كومباني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

وكانت أقيمت 4 مباريات ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة يوم الخميس الماضي. 

نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1   

مصر للتأمين ضد  اتحاد الشرطة 1-0  

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0  

النجوم ضد تيم اف سي 0-0  

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1-1

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين (باي) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر 0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة  الـ 4 بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الرابعة 

بنها ضد تيم أف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1 

نتائج مباريات اليوم في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

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الإنتاج الحربي ايسترن كومبانى دوري القسم الثاني دوري القسم الثاني ب جمهورية شبين

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