الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره إيسترن كومباني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.

وكانت أقيمت 4 مباريات ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة يوم الخميس الماضي.

نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1

مصر للتأمين ضد اتحاد الشرطة 1-0

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0

النجوم ضد تيم اف سي 0-0

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1-1

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2

العبور ضد المريخ 3ـ1

الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1

المجموعة الرابعة

تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1

بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0

المجموعة الرابعة

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي 1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين (باي)

الو ايجيبت ضد دياموند 0-1

تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

مستقبل وطن ضد النصر 0-0

بورفؤاد ضد الشرقية 3-2

العبور ضد نجمة سيناء 2-1

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ 1-1

المجموعة الرابعة

بنها ضد دياموند 2-1

النجوم ضد اتحاد الشرطة 3-1

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

الو ايجيبت تيم إف سي 1-2

الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الـ 4 بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الرابعة

بنها ضد تيم أف سي 1-2

النجوم ضد دياموند 2-0

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1

الإنتاج الحربي ( باي )

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1