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عقارات

وزير الإسكان: نستهدف تصدير العقار المصري وفتح أسواق جديدة لشركات المقاولات

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، تعد تتويجًا للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة   الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثمرت عن تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية بمختلف مجالاتها.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للمنتدى الحضرى العالمى، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.


وأكد وزير الإسكان، أن النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى تعد نسخة استثنائية فى تاريخ المنتدى، حيث بلغ عدد المسجلين 37 ألف مسجل من 182 دولة، وبمشاركة 72 وزيرًا، وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم،   بخلاف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، والعديد من الخبراء فى مجالات التنمية العمرانية.


وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، تستهدف تعظيم الاستفادة من استضافة المنتدى الحضرى العالمى، لعرض التجربة العمرانية المصرية، ومشاركتها مع مختلف دول العالم، إضافة إلى توفير فرصة جيدة لتصدير العقار المصري، وفتح آفاق وأسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، للانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات

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