شريف الشربيني يستعرض الفرص المتاحة بالمدن الجديدة على وزير الاستثمار بسلوفاكيا

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وزير الاستثمار والتطوير الإقليمي بجمهورية سلوفاكيا، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وهى مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، فى مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محليًا.



وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، موضحًا أن وزارة الإسكان تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح الوزير، أن لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن.

وقال وزير الإسكان: لدينا قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقًا للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف حاليًا مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، لزيادة فرص الاستثمار المباشر.

ومن جانبه، أبدى وزير الاستثمار والتطوير الإقليمي بجمهورية سلوفاكيا، إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا، وتطلعه لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجالات التنمية العمرانية.

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