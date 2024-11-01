وكيل صحة الشرقية يجتمع بمهندسي المديرية لمناقشة خطة الصيانة بالمنشآت الصحية

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع مهندسي الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، وفي حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، لمناقشة خطة الصيانة بالمنشآت الصحية، ومستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

أعمال الكهرباء ودعم المنشآت بالمولدات

تناول الاجتماع مناقشة كافة أعمال الصيانة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والمقايسات المطروحة لها، والتي شملت أعمال الكهرباء ودعم المنشآت بالمولدات الكهربائية، وصيانة المباني والمصاعد ومحطات معالجة المياه، والأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت الصحية،

كما تم مناقشة أعمال التطوير الجارية بمختلف مستشفيات الصحة ووحدات الرعاية الأولية، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، وموقف تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، وعرض مستجدات الوضع الحالي، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير الخدمة الطبية ببعض المستشفيات.

كما ناقش الدكتور هاني جميعة مع مهندسي المديرية، الإجراءات المتخذة بشأن المشروعات الصحية المتعثرة، مشددًا عليهم بالمتابعة المستمرة والمكثفة لكافة أعمال التطوير الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لدخول جميعها الخدمة الطبية في أسرع وقت، لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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