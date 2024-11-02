السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: القافلة الطبية بالعاشر تقدم الخدمة لـ2900 مواطن

صحة الشرقية:القافلة
صحة الشرقية:القافلة الطبية بالعاشر تقدم الخدمىة ل2900مواطن

أكدت الدكتورة  هدى مصطفى ناجى مديرة عام الإدارة الصحية بالعاشر بمحافظة الشرقية انتهاء أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز طبى الحي ١٢ بمدينة العاشر من رمضان  بعد اجراء الكشف على 2935 مواطن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

مستثمري العاشر من رمضان تعقد اجتماعا مشتركا مع قيادات البنك الأهلي ومركز تحديث الصناعة

الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو 
الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو 

10 عيادات تخصص طبى 

واشتملت القافلة على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان".  

تخصيص عيادتين للأطفال 

وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي المنطقة، والأحياء المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على  أكثر من ألفين وتسعمائة مريض / مواطن  من أهالي الحي ١٢ والمناطق المحيطة بها. 

الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو 
الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو 

تم صرف العلاج اللازم 

 وقالت المدير العام لصحة العاشر أنه تم  صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١١ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو 
القافلة الطبية بالعاشر -فيتو 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل بالمديرية  وهو ما يأتى ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، 

إطلاق قافلة طبية بمركز الحي 12 في العاشر من رمضان

منسق القوافل يشكر مدير الادارة الصحية بالعاشر

وقدم منسق القوافل بالمديرية الشكر والتقدير لمدير الإدارة والفريق المعاون، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية اعمال التطهير بجميع العيادات اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية جميع العيادات بالقافلة الطبيية

مواد متعلقة

إطلاق قافلة طبية بمركز الحي 12 في العاشر من رمضان

مستثمري العاشر من رمضان تعقد اجتماعا مشتركا مع قيادات البنك الأهلي ومركز تحديث الصناعة

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 3

حريق مصنع العاشر من رمضان، ارتفاع عدد المصابين لـ 9 حالات اختناق (صور)

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads