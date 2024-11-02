صحة الشرقية: القافلة الطبية بالعاشر تقدم الخدمة لـ2900 مواطن

أكدت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة عام الإدارة الصحية بالعاشر بمحافظة الشرقية انتهاء أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز طبى الحي ١٢ بمدينة العاشر من رمضان بعد اجراء الكشف على 2935 مواطن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو

10 عيادات تخصص طبى

واشتملت القافلة على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان".

تخصيص عيادتين للأطفال

وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي المنطقة، والأحياء المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على أكثر من ألفين وتسعمائة مريض / مواطن من أهالي الحي ١٢ والمناطق المحيطة بها.

الفافلة الطبية بالعاشر -فيتو

تم صرف العلاج اللازم

وقالت المدير العام لصحة العاشر أنه تم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١١ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

القافلة الطبية بالعاشر -فيتو

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل بالمديرية وهو ما يأتى ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،

منسق القوافل يشكر مدير الادارة الصحية بالعاشر

وقدم منسق القوافل بالمديرية الشكر والتقدير لمدير الإدارة والفريق المعاون، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين.