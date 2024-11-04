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رياضة

الكاف مهنئا حكيمي بعيد ميلاده: استمتع بيومك يا أشرف

اشرف حكيمي، فيتو
اشرف حكيمي، فيتو

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف علي تهنئة المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الاثنين الرابع من نوفمبر.


وكتب الكاف رسالة عبر حساباته الرسمية على منصة التواصل إكس اليوم الإثنين لتهنئة حكيمي بعيد ميلاده 26:"أطيب تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد، لنجم وقائد منتخب المغرب أشرف حكيمي.. استمتع بيومك يا أشرف".

 

عيد ميلاد أشرف حكيمي


وولد حكيمي في الرابع من نوفمبر 1998 في مدريد لأب وأم من المغرب وبدأ مشواره الكروي مع ريال مدريد وتدرج بين ناشئيه وشبابه حتى وصل للفريق الأول.

ورحل حكيمي عن الملكي في صيف 2018 بإعارته إلى بوروسيا دورتموند قبل بيعه لإنتر ميلان في صيف 2020، ومنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو.

ويعد حكيمي من الركائز الأساسية لباريس ومنتخب المغرب، ويبقى ضمن 10 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، نظرا لدوره البارز في فوز أسود الأطلس ببرونزية أولمبياد باريس.

 

متى انضم حكيمي لباريس سان جيرمان ؟

 وانضم النجم المغربي لصفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.

وينتهي التعاقد الحالي لأشرف حكيمي في يونيو 2026، علما بأنه تنقل بين أندية ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان قبل أن يحط رحاله في ملعب حديقة الأمراء.

ويعد النجم المغربي من الركائز الأساسية للفريق الباريسي في آخر 4 مواسم.

كما أصبح حكيمي أيضا من قادة الفريق بعد رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد صيف العام الجاري.

 

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