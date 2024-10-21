كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق وشيك مع نجمه المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق.

باريس سان جيرمان يقترب من تمديد عقد أشرف حكيمي

ووفقا لفابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا فأن إدارة باريس سان جيرمان تعمل حاليا على التفاصيل النهائية لتمديد عقد أشرف حكيمي.

وأضاف رومانو أن اتفاق الطرفين على الراتب ومدة العقد الجديد أصبح قريبا للغاية.

متى انضم حكيمي لباريس سان جيرمان ؟

وانضم النجم المغربي لصفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.

وينتهي التعاقد الحالي لأشرف حكيمي في يونيو 2026، علما بأنه تنقل بين أندية ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان قبل أن يحط رحاله في ملعب حديقة الأمراء.

ويعد النجم المغربي من الركائز الأساسية للفريق الباريسي في آخر 4 مواسم.

كما أصبح حكيمي أيضا من قادة الفريق بعد رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد صيف العام الجاري.