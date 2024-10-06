حكيمي وعبد المنعم يتصدران مواجهة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، نظيره باريس سان جيرمان، في بطولة الدوري الفرنسي، مساء اليوم الأحد.

ويحتضن ملعب "أليانز ريفييرا" مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان، في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

عبد المنعم ضد حكيمي

وتصدر محمد عبد المنعم لاعب نيس وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الغلاف الخاص بالمباراة على الحساب الرسمي لنادي سان جيرمان على منصة أكس.

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويأمل محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، رفقة نيس، أمام حامل لقب الدوري الفرنسي حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من الأهلي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، في حين أن نيس لديه 8 نقاط في المركز التاسع.