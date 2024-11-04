محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان المهرجان الإرشادي الخامس عشر للجوالات

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المهرجان الإرشادي الخامس عشر لجوالات جامعة بنها بمركز إعداد القادة بمشتهر وذلك تحت شعار "مستعدة للحياة"، بمشاركة 160 طالبة يمثلن 12 كلية من كليات الجامعة، بالإضافة الى لجنة التحكيم والإشراف.

جامعة بنها حريصة على تنفيذ هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني.

وأعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته وفخره واعتزازه بتواجده وسط طالبات جامعة بنها، مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من طاقاتهن في كافة المجالات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على تنفيذ هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة بهدف تحقيق روح الانتماء للشباب تجاه بلدهم، ورفع ثقتهم بأنفسهم، واكسابهم المهارات التي تساعدهم على الاعتماد على النفس،، وبناء شخصياتهم، وتعزيز قيم العمل الجماعى بينهم، مشيرا إلي أن الشعار الذي يحمله المهرجان هذا العام بعنوان "مستعدة للحياة" جاء انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية ورئيس الجامعة أنشطة الجوالة لتحفيز وتشجيع الطالبات المشاركات على مواصلة العمل والتنافس الشريف، ووجههن بضرورة مواجهة تحديات الحياة بروح من التفاؤل والإيجابية، والتطلع نحو المستقبل بأمل وعزيمة.

يذكر أن المهرجان يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين طالبات كليات الجامعة وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وخدمة المجتمع وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية من خلال العمل الجاد وتحقيق التواصل بين الجوالين بكليات الجامعة.

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