محافظ القليوبية يستقبل وفد أعضاء السفارة الألمانية ومنظمة giz

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وفد أعضاء السفارة الالمانية ومنظمة giz واعضاء الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون بين الحكومة الالمانية متمثلة في منظمة giz والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، لتفقد واستعراض مشروع إنشاء وإحلال مدرسة الخصوص المشتركة الابتدائية وذلك بحضور ممثلي السفارة الالمانية وأعضاء الاتحاد الأوربي برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

منظمة giz تستعرض مشروع إنشاء وإحلال مدرسة الخصوص

بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، مصطفي عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية محمد فايز مدير إدارة الخصوص التعليمية.

وخلال الزيارة تم تفقد ما تم انشائه وتجديده في مدرسة الخصوص المشتركة ومراحل التطوير بها وأثنى جميع الحضور على التعاون المشترك بين جميع الأطراف والدور الذي تقوم به الحكومة الألمانية في تعاون مع الحكومة المصرية للمشاركة فى نهضة العملية التعليمية.

يذكر ان منظمة giz تولت إنشاء مباني وإحلال وتجديد أخرى داخل مدرسة الخصوص المشتركة وتأتي الزيارة لمتابعة مدى فاعلية المشروعات المقامة ودورها في تطوير التعليم والمشاركة في الأنشطة.

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