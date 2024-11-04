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الكشف على 111 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بقرية المنشأة الكبرى بمركز كفر شكر، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

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قافلة طبية بجامعة بنها


جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.
وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على إجمالي 111 حالة، وعمل 5 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

 

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي

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