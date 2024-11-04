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محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان بالديوان العام

الشرقيه، فيتو
الشرقيه، فيتو

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني ووجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث وكذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها، لافتًا إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية  للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة 

وأوضحت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال شهر أكتوبر الماضي والتي تمثلت في تنظيم ندوات إرشادية عن رفع الوعي في الأمور الحياتية بمراكز شباب بندف والصنافين والسعديين وملامس  بمنيا القمح بالاضافة الى متابعة حملة 100 مليون صحة وندوة عن ترشيد إستهلاك المياه بقرية شلشلمون بمنيا القمح وكذلك  ندوات إرشادية بعنوان العلاقات الأسرية ودور الأب والأم داخل الأسرة والثقافة أساس" بديرب نجم وندوة إرشادية عن المغالاة في المهور بقرية بهنيا بديرب نجم، وندوة عن مفهوم التنمية البشرية والتربية الإيجابية للأبناء بقرية جميزه بني عمرو بديرب نجم وكذلك متابعة فعاليات مبادرة التقزم والأنيميا كذلك متابعة حملة ١٠٠ يوم صحة بفاقوس وندوات إرشادية بعنوان وبناء انسان جديد وركز في هدفك تنعم بحياتك و  يوم في الجنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس وايضا  ندوة إرشادية عن مفهوم الزواج وأنواعه بمركز شباب منية المكرم بفاقوس مثلها عن (ماهية المخلفات - ماهية البيئة) بمركز شباب الزاوية الحمراء بفاقوس وكذلك  ندوة صحية عن الجلطات الدماغية بقرية الصوة بأبو حماد وندوة عن رفع الوعي في الأمور الحياتية بمركز الحسينية ومحاضرة عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمدرسة الحسينية الثانوية التجارية بنات كذلك محاضرة عن تأسيس مشروعات وخدمات غير مالية مقدمة من البنك الأهلي بمدرسة الحسينية الثانوية التجارية المشتركة.

المسابقة الفنية لاكتشاف المواهب

وأقيمت المسابقة الفنية لاكتشاف المواهب بقرية كفر حماد بكفر صقر ومتابعة تنفيذ حملة الأنيميا والتقزم بكفر صقر وكذلك ندوات توعوية عن الجلطات الدماغية - ختان الإناث وسوء استخدام المضادات الحيوية بكفر صقر وأيضًا  ندوة توعوية للإرتقاء بمستوى الوعي الصحي بمنشأة عبد اللطيف بكفر صقر، وندوة عن حب مصر وزيادة الولاء للوطن بمراكز شباب المنشية الجديدة - شباب القضاة بكفر صقر والمسابقة الفنية عن حرب 6 أكتوبر  بمركز شباب الفرايين  وقرية كفر حماد بكفر صقر.

خدمات الشهر العقارى 

وتم  متابعة خدمات الشهر العقاري من خلال سيارات من وزارة العدل ضمن أنشطة مبادرة بداية بالقنايات، وندوة إرشادية عن رفع الوعي المجتمعي الصحي بالقضية السكانية بالتنسيق مع حي أول وثان الزقازيق - القنايات بالاضافة إلى ندوة عن رفع الوعي البيئي وتدوير المخلفات بالتنسيق مع حي أول وثان الزقازيق ومديرية الشباب والرياضة وندوات إرشادية عن الجلطات الدماغية واللحوم المصنعة  والمواد الحافظة بالتنسيق مع حي ثان الزقازيق.

تمكين الرجال المقبلين على الزواج 

كما تم عمل  ندوات إرشادية عن تمكين الرجال المقبلين على الزواج صحيًا وإجتماعيًا وإقتصاديًا وحسن المعاملة في الإسلام و مكارم الأخلاق والابتزاز الإلكتروني وورش السباكة وأضرار سحابة قش الأرز والحفاظ على كيان الأسرة المصرية ببلبيس ومتابعة قوافل طبية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان  كذلك الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببلبيس وندوة إرشادية عن إعادة تدوير المخلفات بمركز شباب أبو كبير.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مجهودات وحدة السكان الديوان العام محافظة الشرقية المناطق الجغرافية الذكور والإناث

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