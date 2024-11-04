الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ترخيص 1556 إعلان بمدن الشرقية خلال شهر

المهندس حازم الاشمونى
المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

أكدت  المهندسة أميرة محمد الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام  بمحافظة الشرقية إلى الإنتهاء من ترخيص١٥٥٦ إعلان بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضى والذين جاءوا (٩٤) إعلان بحى أول الزقازيق و (١١٥) إعلان بحى ثان الزقازيق و(١٩١) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بمنيا القمح وفاقوس

وأشارت إلى ترخيص  (١٢٠) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، و(١٠٠) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر، و(١٨٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و(١٦٨) إعلان بمركز ومدينة بلبيس، وكذا  (١٣١) إعلان بمركز ومدينة أبو كبير، بالاضافة إلى (٩) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر، و(٩٣) إعلان بمركز ومدينة فاقوس، و(٣٨) إعلان بمركز ومدينة الحسينية، و(٢٤) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، و(١٥٦) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم، و(٩) إعلانات بمدينة القنايات، و(١٨) إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق.

مديرية الطرق والنقل 

ولفت إلى ترخيص (٤٠) إعلان بمركز ومدينة ههيا، (١٢) إعلان بمدينة منشأة أبو عمر، و(١٧) إعلان بمركز ومدينة صان الحجر، و(٢٦) إعلان بمدينة القرين مديرية الطرق والنقل، (١٣) إعلان وذلك طبقًا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وتم إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين. 

محافظ الشرقية يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بالزقازيق

وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الاعلانات 

وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد  لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندسة اميرة محمد الشحات مدير ادارة الاعلانات الديوان العام محافظة الشرقية اعلان بمركز الزقازيق اعلان بحى اول الزقازيق المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بمنيا القمح وفاقوس

محافظ الشرقية يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدينة القنايات

شعبة الأثاث بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط تكرم محافظ الشرقية

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

بيان عاجل للحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

وفاة سائح أثناء رحلة نيلية في الأقصر

هيئة الدواء: لا شكاوى من نقص الأدوية

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

منوعات

المزيد

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads