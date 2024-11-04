ترخيص 1556 إعلان بمدن الشرقية خلال شهر

أكدت المهندسة أميرة محمد الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية إلى الإنتهاء من ترخيص١٥٥٦ إعلان بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضى والذين جاءوا (٩٤) إعلان بحى أول الزقازيق و (١١٥) إعلان بحى ثان الزقازيق و(١٩١) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

وأشارت إلى ترخيص (١٢٠) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، و(١٠٠) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر، و(١٨٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و(١٦٨) إعلان بمركز ومدينة بلبيس، وكذا (١٣١) إعلان بمركز ومدينة أبو كبير، بالاضافة إلى (٩) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر، و(٩٣) إعلان بمركز ومدينة فاقوس، و(٣٨) إعلان بمركز ومدينة الحسينية، و(٢٤) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، و(١٥٦) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم، و(٩) إعلانات بمدينة القنايات، و(١٨) إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق.

مديرية الطرق والنقل

ولفت إلى ترخيص (٤٠) إعلان بمركز ومدينة ههيا، (١٢) إعلان بمدينة منشأة أبو عمر، و(١٧) إعلان بمركز ومدينة صان الحجر، و(٢٦) إعلان بمدينة القرين مديرية الطرق والنقل، (١٣) إعلان وذلك طبقًا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وتم إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الاعلانات

وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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