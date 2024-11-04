القومي للسكان بأسيوط ينظم ندوة عن الاستثمار في البشر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تكثيف القوافل والندوات والعمل على أرض الواقع بالقرى والنجوع لرفع وعي المواطنين لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية، وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

إستراتيجية مصر 2030 لخطة التنمية المستدامة

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والعمل على بذل مزيد من الجهود لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية مصر 2030، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة.

الاستثمار في البشر ودور التعليم الفني في الحد من البطالة"

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة حول "الإستثمار في البشر ودور التعليم الفني في الحد من البطالة" بمدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور 40 طالبا مستفيدا بقسم الزخرفة بالمدرسة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مشيرًا إلى إستمرار عقد ندوات التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة للطلاب والطالبات باعتبارهم أمل المستقبل في استكمال مسيرة التنمية والبناء.