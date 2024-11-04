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محافظات

إحالة مدير مدرسة مسطرد الزراعية بشبرا الخيمة للتحقيق

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

 أحال  مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مدرسة مسطرد الزراعية  للتحقيق العاجل  بسبب الإهمال والتقصير، مشددا على تشكيل لجنة لمتابعة سير وانتظام  العملية التعليمية بالمدرسة، وأكد أنه لا تهاون ولا تقصير تجاه المقصرين والمهملين. 

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وزير التربية والتعليم بمدارس القليوبية 

 فيما أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

متابعة مستوى الطلاب فى القرائية والكتابة

واستهل الوزير جولته التفقدية بمدرسة "الخصوص الابتدائية الجديدة "، حيث حرص خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية والكتابة والرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

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