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حوادث

المشدد 10 سنوات لكهربائى بتهمة الاتجار في المخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكهربائى، لاتهامه بالإتجار في (الحشيش والهيروين والميثامفيتامين)، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "إسماعيل ع م أ" ٥١ سنة - كهربائي  في القضية رقم ١٦٨١٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٧٩٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٠ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة - محافظة القليوبيه، أحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنه أحرزا سلاح ابيض (مطواه) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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