الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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سياسة

وزير التعليم: توسعنا في إنشاء المدارس اليابانية، وتدريس الذكاء الاصطناعي العام المقبل

محمد عيد اللطيف،
محمد عيد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فيتو

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًّا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

 

التوسع في إنشاء المدارس اليابانية 

كما أشار خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية وعدد من القيادات الصحفية، بمقر الهيئة إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها ٥٥ مدرسة في ٢٦ محافظة، حيث دخلت ٤ مدارس في الخدمة هذا العام، وبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى الحالي ١٦,٠١٨ ألف طالب وطالبة.

 

تطوير التعليم الفني 

كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد ١٠٠ إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد ٢٠ أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

وأكد أنه جار إعداد برامج سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الطلاب، ويتم هذا من خلال إعادة صياغة المناهج، وتدريب المعلمين على الأنشطة.

الذكاء الاصطناعي مادة دراسية 

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية.

وأوضح أن كل ما يتم تنفيذه فى الوزارة يتم إعداده ودراسته جيدا فى المراكز البحثية التابعة للوزارة قبل صدور أي قرارات وزارية خاصة به.

وأشار الوزير إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها مع بداية العام الدراسي ساهمت في ضبط العملية التعليمية وتقديم تعليم حقيقي للطلاب داخل الفصول الدراسية يغنيهم عن أي مصادر خارجية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على إنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوى تعليمي متميز ويستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

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ندوة وزير التربية والتعليم في الهيئة الوطنية للصحافة وزير التربية والتعليم الهيئة الوطنية للصحافة

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