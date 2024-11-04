صيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات بالزقازيق

واصل المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية متابعته لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها، ومع توالى الساعات ليوم الاثنين بمتابعة كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة حيث تتابع أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات.

رفع كفاءة النظافة بمحيط شارع وميدان الزراعة

ولفت إلى أنه قد تمت أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات بمحيط شارع الزراعة وميدان الزراعة وطريق الزقازيق - أبو حماد ثم دوران الشوبك ثم محيط منطقة المصطبة ودوران أبوعرفه ومزلقان العصلوجى .

رفع المخلفات بطريق الأحرار ومحول أباظة

كما تم رفع المخلفات والقمامة بطريق الأحرار ومحول فؤاد أباظة وعلاء الدين والعشة وموقف طنطا وكذا رجب أيوب وكفر محمد حسين، ومتابعة أعمال النظافة العامة بطريق شارع موقف المنصورة وامتداد الطريق إلى ترعة القنايات، وذلك بإشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز والأجهزة التنفيذية بإدارة المخلفات الصلبة والبلدية وأحمد خيري مدير المخلفات الصلبة والبلدية ومعه هانى عبد الفتاح ومحمد فوزي.

متابعة الأعمال بالوردية المسائية متى بدأت

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق نائب رئيس المركز بأنه يتابع الأعمال بالوردية المسائية مع بدايتها، والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع، ومتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة لتكثيف ورفع كفاءة الطرق العامة ومداخل المدينة.

قسم الإنارة برئاسة المركز

وتابع رئيس المركز استمرار جهود رجال قسم الإنارة برئاسة المركز والمهندس عبد الجواد مسؤول الإنارة تتم اليوم الاثنين استكمال أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م بنطاق طريق المصرف القليوبي، حيث يتم الآن أعمال التركيب للأعمدة والصيانة الشاملة لرفع كفائتها وتركيب كشافات ليد جديدة ومراجعة نزلات أعمدة الإنارة.

صيانة اعمدة الانارة بالزقازيق وقراها -فيتو

صيانة الأعمدة بطريق الغار

كما تمت أعمال الصيانة بالطريق إلى قرية الغار وأمام الشرطة العسكرية، وذلك للمحافظة على تحقيق الأمان للمواطنين والمظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

استمرارية أعمال الصيانة اليومية لأعمدة الإنارة

وشدد رئيس مركز ومدينة الزقازيق على استمرارية اعمال الصيانة اليومية ومراجعة كافة أعمدة الإنارة ومراجعة كافة النزلات وتغيير الوصلات المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة لإنارة الكشافات. وذلك حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيقِ

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