الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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محافظات

حملة لرفع إشغالات بمركز الزقازيق بالشرقية

محافظة الشرقية,
محافظة الشرقية, فيتو

قال  المحاسب شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية  إنه كلف نواب رئيس المدينة باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة كافة الإشغالات العشوائية الغير حضارية والمخالفة حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينه الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتابع أعمال النظافة

حملة لرفع الاشغالات العشوائية 

كما قامت الاجهزه التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حمله لرفع تلك ألإشغالات العشوائية والمخالفه بنطاق شارع وميدان الزراعة وطريق قرية الغار وشارع السلام بنطاق الوحدة المحلية شيبة والنكارية 

تعدى المحلات على ارضفة المشاة 

وذلك حفاظا من تعدى المحلات على أرصفة المشاه وباعة جائلين بقارعة الطريق وكذلك تم رفع كافة المخلفات والمعوقات من امام المواطنين وتيسير حركة المرور, والمحافظة على حق الدولة وإنفاذ سيادة القانون , وإظهار الشارع بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق. وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين.

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محافظ الشرقية 

واكداالمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة بالمدينة والمحافظة على الوجة الجمالى والحضارى العام للمدن والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

 

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