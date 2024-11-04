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محافظات

إزالة شدة خشبية بدون ترخيص بقرية الزهراء في الشرقية

إزالة فورية لشدة
إزالة فورية لشدة خشبية بدون ترخيص بقرية الزهراء بالشرقية

 قال المحاسب شعبان أبو الفتوح  رئيس مركز ومدينة الزقازيق إن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالزهراء التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قامت اليوم بتنفيذ إزالة شدة خشبية  فورية فى المهد.

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إزالة شدة خشبية لأعمدة خرسانية 

وتم إزالة شدة خشبية لإنشاء الأعمدة الخرسانية للدور الأول علوي من بناء مخالف للترخيص بقرية الزهراء، وتم الإزالة فى المهد من قبل الأجهزة التنفيذية التابعة للوحدة المحلية بالزهراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

ويأتي ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة من خلال الإزالة الفورية لكافة تعديات البناء المخالف والعشوائى فى المهد بالمدينة والوحدات المحلية بنطاق المركز.

من جانبه  كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز، ورؤساء الوحدات المحلية بالنزول إلى الشارع والمرور الميدانى المستمر لرصد أى حالة بناء مخالف وعشوائى والعمل على إزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ومازال العمل مستمر على مدار الساعة. 

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 وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بإزالة جميع الأعمال العشوائية والمخالفة للقانون بالمهد والمتابعة المستمرة بعد الإزالة مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة أن يكونوا يقظين متوعدا من يهمل فى ذلك الأمر بالتحويل للتحقيق.

 

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