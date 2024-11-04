تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الاثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة آل عمران 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة التحريم 30 ق
44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسرمن سورة يوسف 15 ق
43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عاطف الطحان وما تيسر من سورة الفرقان 15ق
12:43 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة المؤمنون 27 ق
55: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /أحمد تميم المراغى وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 30ق
35: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورتى القمر/الرحمن 15ق
أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ محمود على البنا في 14:48 مدة التلاوة 28ق
- والتلاوة من سورة النور تسبقها تقدمة د / ومدة التلاوة 5ق
16:40 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحديد 15ق
18:10( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة الشعراء 30ق
18:44( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى القصص/ العنكبوت 15ق
18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورة المائدة 30ق
19:09( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة النجم 15ق
19:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى البقرة- آل عمران 30ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة هود 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الرحمن 44ق
01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ /إبراهيم سليمان الدرعه وما تيسر من سورة الحج 14ق
03:25(قرأن قبل الفجر) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة التوبة 30ق
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