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ثقافة وفنون

إذاعة القرآن الكريم تحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني

الشيخ أحمد سليمان
الشيخ أحمد سليمان السعدني، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، 21 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم  بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وخصت  إذاعة القرآن الكريم القارئ مجموعة كبيرة من تلاوات الشيخ أحمد سليمان السعدني تزامنا مع ذكرى رحيله.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الثلاثاء ومواعيد بثها:

 

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 15: 6 (ص)   تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورالأحقاف/ محمد/ البينة10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء  30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة المجادلة ( بمناسبة ذكراه)     30 ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة التوبة 10 ق
 
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وماتيسرمن سورتى الأعلى / الغاشية    15 ق
 
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود سالمان الحلفاوى  وما تيسرمن سورة الشعراء    15ق
 
13: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسرمن سورة الإسراء  30ق

08: 13(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عوضين المغربى  وما تيسرمن سورة الروم  ( بمناسبة ذكراه)  30ق

12:57 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالله شلبى  وما تيسر من سورة القصص  30ق

07: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على شميس وماتيسرمن سورة الحجر   30ق
 
47: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد حسن النادى وماتيسرمن سورة البقرة   15ق
 
06: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سورة آل عمران   15ق
 
04: 19 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سورة المؤمنون   15ق
 
19:37 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة الإسراء   15 ق
 
20:36( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى وماتيسرمن سورتى المزمل/ المدثر ( بمناسبة ذكراه)    15ق
 
01: 21 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وماتيسرمن سورة غافر  15ق
 
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسرمن سور الفتح/ قصار السور/ الفاتحة    42ق
 12:15 بعد منتصف الليل تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان سورة الحج 1-18  

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالحميد عبدالله وماتيسرمن سورة النبأ   15ق

03:09(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز على فرج وما تيسرمن سورتى البقرة/ قصار السور   40ق


 

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