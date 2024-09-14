الأحد 15 سبتمبر 2024
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تفاصيل حادث تصادم قطارين فى الشرقية، الصحة: مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين، الفحص المبدئي: خطأ عامل التحويلة وراء الحادث (صور)

حادث قطارى الشرقية,
حادث قطارى الشرقية, فيتو

ألقى حادث تصادم قطارين في الزقازيق بمحافظة الشرقية بظلاله على أهالى المنطقة الذين هرعوا لإنقاذ الركاب، وخلف الحادث حالتي وفاة و39 مصابا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل  المصابين  إلى المستشفيات.

 

حادث تصادم قطارين بالشرقية 

وتتواصل جهود فريق الإنقاذ البحث عن المصابين وانتشال العالقين بمعرفة قوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف.

ودفعت وزارة الصحة والسكان، بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث تصادم قطارين فى الشرقية، وتم نقل 29 مصابا إلى مستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق.

وكشف الفحص المبدئى، سبب وقوع حادث تصادم قطارى الشرقية، وتبين بأن خطأ من عامل التحويلة وراء وقوع حادث التصادم.

سر حادث قطارى الشرقية 

 

وأشار الفحص المبدئى، إلى أن القطار القادم من الصالحية بلبيس والآخر القادم من المنصورة سيتم تحويل مسار أحدهما، إلا أن عامل التحويلة وقع فى خطأ تسبب فى وقوع تصادم القطارين.

أوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات بعد وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية الى مكان الحادث.

كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

 

محافظ الشرقية يكشف تطورات حادث تصادم قطارين 

كشف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تفاصيل حادث اصطدام قطارين بالزقازيق، مشيرا الى إن الوضع تحت السيطرة تماما، ونقلت الحالات المصابة فورا إلى المستشفيات.

واضاف محافظ الشرقية، وهناك عدد كبير من الإسعافات أكثر من المطلوب، وهناك استنفار كبير في المستشفى ورعاية كاملة تقدم لهم، ومتابعة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على الوضع، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على وصول لمكان الحادث.

وأضاف الأشموني، وتم  نقل المصابين في 4 مستشفيات على وجه السرعة، فعدد المصابين محدود والأوضاع تم السيطرة عليها، وسيتوجه بعد دقائق للانتقال للمستشفيات للاطمئنان على المصابين.

وأشار إلى أن المحافظة بها عدد من المستشفيات التي تتمتع بالخدمات المتوفرة، «أهالينا في أمان ورعاية وكلنا واقفين جنبنا، والموقع أخلي تماما منذ أكثر من ساعة».

 

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن حاث تصادم قطارين 

 

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر، ونواب الوزير، بالتواجد في موقع حادث قطار الشرقية.

وأضاف  أنه جار معرفة أسباب وتفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث.

يذكر أنه وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

 

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