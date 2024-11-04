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خارج الحدود

بعد إقالة حسين عوض، البرهان يعين علي يوسف وزيرا لخارجية السودان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين على يوسف وزيرا للخارجية خلفا للوزير السابق حسين عوض الذى تم إقالته من منصبه اليوم.

وفي وقت سابق من منتصف أبريل الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارًا بإقالة وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق.

وكلّف عبد الفتاح البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين عوض بمهام الوزير.

كما أقال البرهان أيضا وقتها كل من ولاة كسلا والقضارف، الواقعتين شرق البلاد، واللتين تبعدان عن العاصمة الخرطوم حوالي 410 كيلومتر.

تأتي هذه الإقالات في وقت تشتد فيه الاشتباكات المسلّحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي لجأ إليها الكثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.

ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزًا رئيسيًا لتوزيع الإغاثة والمساعدات.

وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

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