محلل سياسي: إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد الضربة "إعلاميا فقط"

إيران، قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية، إنّ الساحة الدولية ليست منشغلة فيما يجري بالشرق الأوسط بقدر انشغالها بالعملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الصواريخ البالستية الإيرانية

وأضاف «ملكاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القيادة العسكرية والوسطى الأمريكية المعنية بأحداث منطقة الشرق الأوسط تقول إنها نشرت مدمرات إضافية لديها القدرة على الدفاعات الجوية ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل.





تهديد إعلامي من إيران

وتابع، أنّ الإعلام الإيراني يهدد أمريكا وإسرائيل بالرد عليها، لكنه مجرد تهديد إعلامي بصيغة بها نوعا من الجدية وغير قابل للتنفيذ والتطبيق برغم أنّها تملك القدرة الهجومية، موضحًا: "لكن قد يكون نوع الرد الإعلامي والقول بالرد على الضربة الإسرائيلية به نوع من الندية".