آسر يس يخوض سباق رمضان بـ "الحب كله"

قرر الفنان آسر يس خوض سباق رمضان القادم بمسلسل مكون من 15 حلقة فقط، ويجري التجهيزات النهائية للعمل في الفترة الحالية، ويخرج العمل تامر محسن.

مسلسل الحب كله

وتم اختيار اسم “الحب كله” للعمل، كما تم ترشيح الفنانة إيمان العاصي لبطولة العمل، والتي أبدت الموافقة النهائية على خوض العمل.

وعرض لإيمان العاصي مؤخرًا مسلسل برغم القانون الذي حصل علي نسبة مشاهدة عالية منذ أن تم عرضه.

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.