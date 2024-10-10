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ثقافة وفنون

مجد القاسم يكشف مفاجأة بشأن أغنية الحب الحقيقي (فيديو)

مجد القاسم، فيتو
مجد القاسم، فيتو

مجد القاسم، فجر المطرب السوري مجد القاسم، مفاجأة بشأن أغنية "الحب الحقيقي" التي حقق بها الفنان محمد فؤاد نجاحا كاسحا.

أغنية الحب الحقيقي لمحمد فؤاد

وقال مجد القاسم خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر":"الحب الحقيقي، كانت أغنيتي قبل ما تروح لمحمد فؤاد، وكواليس القصة إننا كنا بنعمل هاي كواليتي سبعة كوكتيل أغاني كنت انا وإيهاب توفيق وهاني شاكر، وكنت عامل أغنية قسوة قلبك مكسرة الدنيا وجيت بعدها عملت اغنية قلبي عليك".

 

وتابع مجدي القاسم:"كنت عايز افضل على نفس المستوى الي حققته في الأغاني اللي تناسبني وقتها مصطفى كامل قال لي فيه اغنية لسه عاملينها أنا وعصام إسماعيل تعالى اسمعها فروحت سمعتها لقيتها اغنية تحفة بس مسمعتش نفسي فيها ومحستهاش ومش صوتي وده اللي وصلته لمصطفى كامل".

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رغبة مجد القاسم

وواصل:"قلت لمصطفى كامل اغنية الحب الحقيقي، دي تروح لمحمد فؤاد لأن الغنوة دي شايفه فيها على المسرح هو اللي يغنيها، وسبحان الله خدها وكسرت الدنيا وربنا عملهاله".

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مجد القاسم محمد فؤاد أغنية الحب الحقيقي مصطفي كامل ياسمين عز

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