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خارج الحدود

مسئول سابق بـ«البنتاجون»: الفارق بين ترامب وهاريس متقارب للغاية

ترامب وكامالا هاريس،
ترامب وكامالا هاريس، فيتو

أكد جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ومسؤول سابق بالبنتاجون، أن الفارق بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونظيرته بالحزب الديمقراطي كامالا هاريس متقارب للغاية.

 

استطلاعات رأي الانتخابات الأمريكية

وشدد على أنه من الصعب أن يعطي استنتاجات بشأن الانتخابات الأمريكية وفقًا لاستطلاعات الرأي، كما أن الاستطلاعات على مدار السنوات السابقة قد أظهرت أنها لا تكون صحيحة دائمًا.

 

تفوق هاريس على ترامب 

ووصف «تاونسند»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 بأنها «متقاربة للغاية»، قائلا إنه سيكون الخطأ البسيط عنصر تأثير كبير جدًا بغض النظر عن استطلاعات الرأي في ولاية أيوا، والتي تظهر فيها استطلاعات الرأي تفوق هاريس على ترامب.

الانتخابات الأمريكية، ترامب: سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط

الانتخابات الأمريكية، استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب بهذه النسبة

وشدد على أنه حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية يعتقد أن الأمر سيكون متقاربا للغاية، ويجب أن يتم النظر إلى النهاية والنتيجة النهائية يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إعطاء أي استنتاجات.

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