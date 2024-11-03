غلق سنترغير مرخص بمنشأة القناطر ومصادرة محتويات محلات مخالفة ببولاق الدكرور

أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مركزا تعليميا خاصا، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لإدارته بدون ترخيص.

وتم القبض على مديره، ووجهت له الجهات الأمنية عدة اتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًّا أعداد كبيرة من الطلاب دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

كما أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، محلات غير حاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح باحياء بولاق الدكرور وامبابة، ومصادرة محتوياتها.