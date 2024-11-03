بالأرقام، نتائج حملة مكبرة لشرطة المرافق بفيصل واللبيني

وجهت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين لإعادة الانضباط بـ فيصل واللبيني بدائرة قسم شرطة الهرم

أسفرت الحملة عن ضبط 22 توك توك مخالف لخطوط السير و20 سيارة ملاكي مخالفة لقرار الوقوف أعلي الرصيف ومنتظرة في الممنوع في الأماكن غير المحددة لها.

تشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر

وعلي جانب آخر، كانت قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بتشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر واثنين آخرين بمنطقة فيصل، لإدارتها بدون ترخيص وجاري التحقيق مع مديريها من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.