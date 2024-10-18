السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

إغلاق محلات غير مرخصة ومركز تعليمي مخالف بالجيزة

إغلاق محلات ومركز
إغلاق محلات ومركز تعليمي مخالفين بالجيزة، فيتو

أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، المحلات غير الحاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح باحياء العمرانية والطالبية، ومصادرة محتوياتها.

 

كما قامت  الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشميع مركز تعليمي خاص وإغلاقه، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لإدارته بدون ترخيص.

وتم القبض على مديرية من قبل الجهات الأمنية، ووجهت له عدة اتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًّا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

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شرطة المرافق الجيزة العمرانية والطالبية

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