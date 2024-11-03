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محافظات

إصابة عامل بجرح نافذ بالبطن على يد 3 أشقاء بالقليويية

اسعاف
اسعاف

شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إصابة عامل بجرح نافذ بالبطن، على يد 3 أشقاء، بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بضبط المتهمين وتقديمهم.

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إصابة عامل على يد 3 أشقاء بشبرا الخيمة

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود بلاغ من مستشفى ناصر التخصصي، بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالبطن.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إصابة "عمرو ع." 25 سنة عامل، ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم على يد 3 أشقاء قاموا باستدراج المجنى عليه من منزله، وقاموا بإصابته بجرح نافذ بالبطن، بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الشامي والنقيب إبراهيم خضر والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب عبد الونيس خالد معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهمين.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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اللواء عبد الفتاح القصاص رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة محافظ القليوبية مدينة شبرا الخيمة عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة

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