ربة منزل أمام محكمة الأسرة: «زوجي بخيل ومبيصرفش على أولاده»

تقدمت ربة منزل بدعوى حبس وطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، متهمة زوجها بالتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لطفليهما.

وذكرت الزوجة في دعواها أنها تعاني منذ أربع سنوات من بخل زوجها، حيث كان عليها توفير احتياجات أطفالها من خلال عملها في إحدى مصحات علاج الإدمان.

وأوضحت الزوجة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنها تركت العمل بسبب تعبها ولم تستطع الاستمرار في رعاية أطفالها، خاصةً وأن زوجها متيسر الحال. عندما طلبت منه توفير مصروفات أطفالهم، رفض بشكل قاطع، مما دفعها لتقديم الدعوى.

وأكدت الزوجة أنها تعرضت للطرد من منزلها مع أطفالها منذ ثمانية أشهر، حيث استولى زوجها على منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية، كما أشارت إلى أنه لم يقدم أي نفقات لمدرسة الأطفال، مكتفيًا بتوفير مصاريف المأكل فقط.

وتابعت الزوجة أنها تعرضت للضرر المادي والمعنوي بعد أن قام زوجها بضربها وحررت محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة. وأضافت أن والدها تكفل بمصروفات الأطفال المدرسية، في حين يواصل الزوج الادعاء بعسر حالته المادية، رغم تقديمها مستندات تثبت عكس ذلك.