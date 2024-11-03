أخبار مصر اليوم،الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة،التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي، الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الضروري إدراك وإقرار صندوق النقد الدولي بالتحديات والأعباء ومراعاة التوقيتات وبعض المستهدفات بما لا يزيد الأعباء على كاهل المواطنين.





هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الحكومة تراعي في ظل التطورات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر ألا تثقل كاهل المواطنين بأي أعباء إضافية".

التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي وتتكفل باحتياجاتها

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بمستشفى الزهور، إثر حادث أليم بعد تعدي زميله عليه بالمدرسة، سائلًا الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.





لن نتهاون في حماية الطلاب، أول تعليق من وزير التعليم على مقتل طالب داخل مدرسة ببورسعيد

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم بمستشفى الزهور، إثر حادث أليم بعد تعدي زميله عليه بالمدرسة، سائلًا الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.





وزير الأوقاف: التعليم في أي أمة من الأمم هو المعبر عن متطلباتها وقيمها وتطلعاتها

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت عنوان: "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، والذي يقام في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر ٢٠٢٤م.





وزير الصحة يتفقد أعمال مبنى الامتداد الرئيسي لمعهد ناصر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مبنى الامتداد الرئيسي، لمستشفى معهد ناصر، بإجمالي 600 سرير داخلي، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة.





هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

سادت حالة من الغضب والحزن الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد مصرع طالب علي يد زميله بمدرسة في محافظة بورسعيد.





رعدية على بعض المناطق، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ادفع ببطاقة ميزة واكسب نصف جنيه ذهب، بنك ناصر الاجتماعي ينظم مسابقة لعملائه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، مشاركته مع شبكة ميزة الوطنية في مسابقة لعملاء البنك تحت شعار "دايما ادفع بميزة تكسب ميزة "، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.





السيسي يستقبل وفد "النقد الدولي"، ويتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء (فيديو وصور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.





الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة، حددت وزارة العمل الفئات الصادر بشأنها القرار رقم 161، والذي يقضي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل بمديريات العمل بالمحافظات.