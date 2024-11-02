الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

أفادت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، اليوم السبت، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

وسبق أن قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، اليوم السبت: إن الولايات المتحدة دولة محتلة، لكننا سنحررها قريبًا، بحسب وصفه.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية كارولينا الشمالية، أنه عندما يتسلم السلطة "سينتهي غزو المهاجرين لبلاده".

وأكد أن مصير الولايات المتحدة في أيدي الناخبين، مبينًا أن منافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتحدث عنه فقط وليس عما ستفعله.

يأتي ذلك في ظل ترقب عالمي وغموض يحيط بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، يواصل المرشحان ترامب وهاريس حملاتهما الانتخابية المكثفة قبل يوم الاقتراع الحاسم يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أشد المنافسات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.

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