تفاصيل معركة البرلس البحرية التي تحولت عيدا قوميا لمحافظة كفر الشيخ

يعود سبب اختيار يوم الرابع من نوفمبر عيدا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، لأكثر من 68 عاما مضت عندما وجدت البحرية المصرية المرابطة قرب شواطئ كفر الشيخ نفسها في اختبار بالغ الصعوبة، وذلك بمواجهة مدمرة بريطانية ومعها البارجة الفرنسية «جان بارت» ذات الشهرة الواسعة منذ الحرب العالمية الثانية، وذات التجهيزات المتفوقة بحسابات ذلك الزمن، حيث كانت مجهزة بأكثر من مائة مدفع وأحدث نظام رادار على مستوى العالم.

البحرية المصرية تدفع ثلاثة زوارق «طوربيد»

اقتربت «جان بارت» لإنزال دفعة من الجنود الفرنسيين عند شواطئ «البرلس»، وذلك ضمن وقائع وأحداث العدوان الثلاثى على مصر خلال الفترة من 29 أكتوبر 1956 حتي 7 نوفمبر 1956، وهو ما دفع البحرية المصرية للتحرك، ممثلة في ثلاثة زوارق «طوربيد».

جلال الدسوقي وعبدالرحمن فهمي والسوري جول جمال

وتمكنت تلك الزوارق الثلاثة على ضعف تجهيزها، من إلحاق خسائر بـ«جان بارت» التى وقعت أمام هجوم فدائى من جانب أحد الزوارق المصرية الثلاثة انتهى بإلحاق أضرار جسيمة بها.



42 شهيدا من القوات البحرية المصرية في معركة البرلس البحرية

أسفرت المعركة عن سقوط 42 شهيدًا من رجال القوات البحرية المصرية في معركة البرلس البحرية، ومن بين شهداء المعركة مقدم بحري جلال الدين الدسوقى، ورائد بحري إسماعيل عبد الرحمن فهمى، وملازم سورى جول جمال، ورائد بحري صبحي إبراهيم نصر، وملازم أول جمال رزق الله، وملازم أول محمد البيومى محمد زكى.

واتخذت محافظة كفر الشيخ الرابع من نوفمبر عيدًا قوميًا لها احتفاءً وإحياءً لمعركة البرلس البحرية، ولتمجد تضافر قوى أهالى المحافظة مع عناصر البحرية المصرية فى مواجهة القوات المعتدية الفرنسية والإنجليزية.

42 شهيد بمعركة البرلس البحرية عام 1956

مركب فرعوني وبعض سنابل الأرز

وأقرت المحافظة في عام 1960 تصميم شعارًا لها يتكون من مركب فرعونى وبعض سنابل الأرز وثلاث حلقات، ويرمز التصميم إلى وفرة محصول الأرز فى محافظة كفر الشيخ الذى يصل إلى حوالى 40% من جملة إنتاج مصر.



وتنظم محافظة كفرالشيخ، غدا الاثنين، احتفالات كبرى بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يواكب الذكرى 68 للانتصار في معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر 1956، يشمل برنامج الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الذي يبدأ صباحا من مدينة برج البرلس، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، بحضور اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات.