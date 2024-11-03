غدا، وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء البرلس بمناسبة العيد القومي لكفر الشيخ

تنظم محافظة كفر الشيخ، غدا الاثنين، احتفالات كبرى بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يواكب الذكرى 68 للانتصار في معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر 1956، يشمل برنامج الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الذي يبدأ صباحا من مدينة برج البرلس، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، بحضور اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات.

كما يشمل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ تنظيم احتفالية كبرى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، تتضمن عروضا فنية من كورال الموسيقى العربية والأغاني الوطنية وعروضا تمثيلية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة بالمحافظة.

أحداث معركة البرلس البحرية

فى صبيحة يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، منذ 68 عام وجدت قوات البحرية المصرية المرابطة قرب شواطئ كفر الشيخ نفسها فى اختبار بالغ الصعوبة، وذلك بمواجهة مدمرة بريطانية ومعها البارجة الفرنسية «جان بارت» ذات الشهرة الواسعة منذ أعوام الحرب العالمية الثانية، وذات التجهيزات المتفوقة بحسابات ذلك الزمن، حيث كانت مجهزة بأكثر من مائة مدفع وأحدث نظام رادار على مستوى العالم. اقتربت «جان بارت» لإنزال دفعة من الجنود الفرنسيين عند شواطئ «البرلس»، وذلك ضمن وقائع وأحداث العدوان الثلاثى على مصر (29 أكتوبر 1956- 7 نوفمبر 1956). وهو ما دفع البحرية المصرية للتحرك، ممثلة فى ثلاثة زوارق «طوربيد». وقد تمكنت تلك الزوارق الثلاثة على ضعف تجهيزها، من إلحاق خسائر فارقة بالقطع المعتدية، وتحديدا فيما يخص «جان بارت» التى وقعت أمام هجوم فدائى من جانب أحد الزوارق المصرية الثلاثة انتهى بإلحاق أضرار جسيمة بها.

استشهد في تلك المعركة، في يوم المواجهة العظيم فى الرابع من نوفمبر قبل 68 عاما، حتى اليوم، جلال الدين الدسوقى، وإسماعيل عبدالرحمن فهمى، والسورى جول جمال، وصبحى إبراهيم نصر، وجمال رزق الله، ومحمد البيومى محمد زكى، وعلى صالح، ومحمد رفعت ومختار محمد فهيم الجندى.

