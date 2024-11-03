استمرار أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بحي وسط فى الإسكندرية

قامت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم بجولة تفقدية لمتابعة استمرار أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بالحي.

وفي هذا الصدد تابعت رئيسة الحى خلال جولتها الزراعات الجديدة وري ونظافة المسطحات الخضراء بشارع ابو قير، قص النجيل بحوض ساعة الزهور، متابعة أعمال النظافة بحديقة بيرم التونسي ورفع المخلفات مع ري الزراعات وذلك بمعرفة إدارة الحدائق بالحي.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية بحدائق الثغر

كما شددت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط علي استمرار أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات

وفي هذا الصدد تم صيانة الأعمدة والكشافات بموقف كامب شيزار بالجانب البحرى من الكورنيش وشوارع:الاسكندرانى ,اسماعيل غانم , والزنبق , القمر ,و الهدايا بمنطقه غربال الباب الجديد، كما تم صيانة الأعمدة والكشافات بميدان كابو بالحضرة القبلية وشارع اكاسيا أمام مستشفى ايادى المستقبل

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي.