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محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة وكورنيش محلة منوف ويستمع لمطالب المواطنين

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة وكورنيش محلة منوف

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بتفقد كورنيش المحلة وكورنيش محلة منوف،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين المحور المروري الهام والذي يسهم في تيسير الحركة المرورية، فضلا عن كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية، وأضاف أن خلق هذه المتنفس للمواطنين بالمحلة حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المحلة الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأعمال بمحور محلة منوف والمقام على ترعة القاصد ويمتد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم.

وأكد المحافظ خلال تفقده أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطريق محلة منوف تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبي ترعة القاصد الممتدة من شارع الجلاء بحي ثان طنطا إلى نهاية استاد طنطا، وسيسهم بشكل كبير تغيير شكل المنطقة بالكامل، وجعلها متنفسا طبيعيا للأهالي وزائري المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه يمثل حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة طنطا ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات  بالمدينة، ويضمن الحد من الحوادث المرورية الكثيرة والمتكررة بتلك المنطقة، ورفع كاهل المعاناة على المارة وقائدي السيارات والمركبات بالطريق، والحد من الاختناقات والتكدس المرورى.

وخلال الجولة استمع المحافظ لمطالب المواطنين مؤكدا لهم حرص المحافظة على تقديم افضل الخدمات لتحقيق التنمية الكاملة والارتقاء بعروس الدلتا وتحسين وتطوير الصورة الجمالية لإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

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