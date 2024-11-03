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اقتصاد

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، فيتو

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعاته للإجراءات التي ستقوم بها الحكومة بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي وإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أنه من المتوقع قيام الحكومة بمد توقيتات زيادة أسعار المواد البترولية وفقا للبرنامج المنفذ مع صندوق النقد الدولي لتكون على فترة طويلة الأجل.

 

تطبيق حزمة حماية اجتماعية 

وأضاف: "أتوقع تطبيق الحكومة حزمة حماية اجتماعية استثنائية الفترة المقبلة قبل نهاية العام وحزمة أخرى مع العام المالي المقبل للتخفيف عن كاهل المواطنين محدودي الدخل".

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زيادة أسعار المواد البترولية أين تذهب؟

وأشار: "ثلثي الدعم لا يذهب الي المستحقين، وما سيتم توفيره من تحريك أسعار المواد البترولية يتم توجيهه للمستحقين سواء في صورة زيادة المرتبات والمعاشات أو زيادة معاش تكافل وكرامة".


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