خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: إنه من المتوقع مد أجل فترة تطبيق برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي من 3 سنوات إلي 5 سنوات.

سعر الدولار حال ابتعدت الحكومة عن التعامل مع صندوق النقد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل ما بين 100 إلي 120 جنيها وليس 49 جنيها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية.

روشتة صندوق النقد الدولي

ولفت إلي أن روشتة صندوق النقد الدولي تضمن عدم وجود سعرين للدولار في السوق، والقضاء على السوق السوداء للدولار، معقبا: "لولا برنامجنا مع الصندوق كنا هنلاقى سعر للدولار في قطاع السيارات وسعر اَخر في الذهب وسعر مختلف في السوق السوداء".





سياسة العرض والطلب

وأوضح: صندوق النقد الدولي لا يطلب رفع سعر الصرف ولكنه يطلب اتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي بالبنوك.