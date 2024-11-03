الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: إنه من المتوقع مد أجل فترة تطبيق برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي من 3 سنوات إلي 5 سنوات.

 

سعر الدولار حال ابتعدت الحكومة عن التعامل مع صندوق النقد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل ما بين 100 إلي 120 جنيها وليس 49 جنيها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية.

 

روشتة صندوق النقد الدولي 

ولفت إلي أن روشتة صندوق النقد الدولي تضمن عدم وجود سعرين للدولار في السوق، والقضاء على السوق السوداء للدولار، معقبا: "لولا برنامجنا مع الصندوق كنا هنلاقى سعر للدولار في قطاع السيارات وسعر اَخر في الذهب وسعر مختلف في السوق السوداء".
 

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة صندوق النقد لمصر

تعرف على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر (إنفوجراف)


سياسة العرض والطلب

وأوضح: صندوق النقد الدولي لا يطلب رفع سعر الصرف ولكنه يطلب اتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي بالبنوك.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي روشتة صندوق النقد الدولي السوق السوداء للدولار رفع سعر الصرف

مواد متعلقة

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

تعرف على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر (إنفوجراف)

مديرة صندوق النقد: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف (صور)

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا

منوعات

المزيد

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads