استقرار أسعار الجنيه الذهب عند هذا المستوى

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم داخل الأسواق نحو 30160 جنيها.

الزيادة فى سعر الجنيه الذهب فى شهر أكتوبر

وكان قد ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الشهر الماضي بقيمة تتجاوز 1680 جنيها في الأسواق المحلية.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.

شعبة الذهب والمجوهرات تكشف أسباب هبوط الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تحركات قوية جدًا وعنيفة في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، في تصريحات تلفزيونية، أن سعر أونصة الذهب في الأسبوع الماضي وصلت لـ 2790 دولار للوقية، وأن هذه الأسعار تتحرك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر على العالم.

ولفت إلى أن أسعار الذهب خلال أمس فقط، شهدت انخفاضات وسعر أونصة الذهب سجلت 2740 دولار، أي هبطت الأسعار 50 دولار، وهذا له تأثير على السوق المحلي، فأسعار الذهب المحلي ينخفض بانخفاض الذهب العالمي.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة لها تأثير كبير على أسعار الذهب، ولكن الذهب استثمار آمن، ولا يوجد مشكلة من شراء الذهب وتخزينه.

نصح رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشراء الذهب في الوقت الحالي إذا كان بهدف الادخار والاستثمار على المدى الطويل.