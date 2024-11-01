الجمعة 01 نوفمبر 2024
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وزير لخفض تكاليف المعيشة

لكسب أصوات أبناء الطبقة المتوسطة في أمريكا أعلن المرشح الجمهورى ترامب أنه ينوى استحداث منصب وزارى جديد في الحكومة الأمريكية، بتعيين وزير لخفض تكاليف المعيشة في بلاده.. وبغض النظر عن الاستفادة الانتخابية لترامب من ذلك، فإن قراره هذا يمكننا استعارته وتطبيقه عندنا.. بل لعلنا أحوج من أمريكا لتطبيقه، لأن معدل التضخم لدينا يساوى الآن حتى بعد انخفاضه عن العام الماضى أكثر من خمسة أمثال معدل التضخم في أمريكا.

 
ولعل المشكلة الأولى لقطاع كبير جدا من المصريين الآن هى الارتفاع المتزايد والذى لا يتوقف في تكاليف المعيشة، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى معيشتهم، خاصة وأن النسبة الغالبة من إنفاقهم الاستهلاكى تخصص للغذاء أساسا.. 

 

ورغم أن الحكومة التزمت في برنامجها الذى حازت به ثقة مجلس النواب بتخفيض معدل التضخم  لرقم أحادى، إلا أن هذا المعدل عاد للارتفاع مجددا خلال الثلاثة شهور الأخيرة، بعد رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء.. 

 

ولذلك تحتاج الحكومة أن تمنح جهدا أكبر للسيطرة على التضخم والغلاء في البلاد، وقد يفيد تعيين وزير لخفض تكاليف المعيشة، لأنه يرسل رسالة واضحة للناس بأن الحكومة تشعر بما يعانون منه وأنها جادة في تخفيف هذه المعاناة.. 

 

الحكومة ومواجهة التضخم

ماذا لو لم نتفق مع الصندوق؟!

 

فضلا عن ذلك فإن الوزير الجديد سيكون مهتما بإحراز نجاح واضح في هذا الصدد، لأنه سيحاسب من الناس قبل مجلس النواب، وسيواجه داخل مجلس الوزراء زملاءه الذين يطالبون بمزيد من رفع الأسعار، كما أنه سيتحمس لأن تكون فاعلة تلك الحزمة الاجتماعية الجديدة التى أعلن الدكتور مدبولى أنه يتم دراستها.

ابناء الطبقة المتوسطة التضخم في أمريكا التضخم تكاليف المعيشة رفع الأسعار الطبقة المتوسطة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب

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