رئيس جامعة بنها الأهلية: تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل

افتتح الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ندوة الشمول المالى والتى نظمتها الجامعة بحضور الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

وتأتي ورشة العمل ضمن مشاركة جامعة بنها الأهلية بمبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الإنسان،مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بالتعاون مع بنك القاهرة وتحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي المالي والمصرفي بين الطلاب والمجتمع المحلي.

وفي كلمته أكد الدكتور تامر سمير على أهمية الشمول المالي كأداة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى دور الجامعات في نشر الوعي المالي وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشار "سمير" إلى أهمية التوعية لطلاب الجامعة تأكيدًا لرؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، على أهمية الابتكار في مجال الشمول المالي، وكيف يمكن للطلاب الاستفادة من هذه المفاهيم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم المستقبلية. لافتًا إلي الخدمات المُقدمة في هذا الشأن: من الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، التطبيقات والمنصات الرقمية للخدمات الحكومية والمصرفية، وكيفية الحصول على بطاقات الهوية الرقمية والخدمات المرتبطة بها، وبرامج الشمول المالي وفتح الحسابات المصرفية.

من ناحية أخرى شهدت الورشة مشاركة فعالة من ممثلي بنك القاهرة، الذين قاموا بتقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية حول الخدمات المالية المتاحة وكيفية الوصول إليها، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.

كما تخللت الورشة أيضًا جلسات حوارية، حيث أتيحت الفرصة للطلاب لطرح أسئلتهم ومناقشة أفكارهم مع الخبراء. وقد لاقت الورشة شغف من الطلاب الحاضرين، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجامعة وبنك القاهرة في تعزيز ثقافة الشمول المالي.