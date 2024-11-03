الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة عاطل قتل ربة منزل وسرق مصوغاتها الذهبية بشبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بالخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

تحسبا لسقوط أمطار، مياه القليوبية تتابع انتشار معدات وفرق الطوارئ (صور)

محافظ القليوبية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بمكتبة الإسكندرية

تأجيل محاكمة عاطل  لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن ر"، 25 سنة، عاطل، مقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لأنه في 16 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها إيمان ف  عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة لفعله الأثيم، فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه، وتسلل من خلفها مغافلا إياها، وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمة ووصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها إيمان فتحي شحاته السيد وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محافظ القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

تحسبا لسقوط أمطار، مياه القليوبية تتابع انتشار معدات وفرق الطوارئ (صور)

إحالة 3 معلمين للتحقيق لتغيبهم عن حضور الحصة الأولى وطابور الصباح في القليوبية

ضبط 15 كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابي في القليوبية

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقته منقولات شخص بالإكراه في القليوبية

الأكثر قراءة

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار

بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جي إيه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads