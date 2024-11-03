الأحد 03 نوفمبر 2024
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جامعة القناة تستضيف مهرجان الأفلام الوثائقية الصينية بجامعات مصر 2024 (صور)

جانب من فعاليات المهرجان،
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

شهد معهد كونفوشيوس، بجامعة  قناة السويس احتفالية انطلاق فعاليات مهرجان الأفلام الوثائقية الصينية في الجامعات المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ومركز الإنتاج التليفزيوني بمجموعة الصين للإعلام. 

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مكان عقد الاحتفالية 

عُقدت الفعالية في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة اليوم، الأحد 3 نوفمبر، في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور عدد من الشخصيات البارزة. 

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

أهمية  تعزيز التواصل الثقافي 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية هذا الحدث الثقافي يُعزز التواصل الثقافي والحضاري بين مصر والصين، ويعكس رسالة جامعة قناة السويس الرامية إلى دعم التنوع الثقافي والمعرفي لطلابها، وتوطيد العلاقات الأكاديمية مع الجانب الصيني". 
 

وأضاف "مندور" أن المهرجان يُعد فرصة هامة للتعرف على الفن الوثائقي الصيني وما يعكسه من تجارب وقصص ملهمة. 

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

أبرز الحضور خلال المهرجان 

حضر الافتتاح  شاو بن، المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتور ياو كون مينغ، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، والدكتور هوانغ لو يانغ، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، والدكتور ما وي مين، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة.  

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

كما شهد الفعالية الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبمشاركة طلاب أقسام اللغة الصينية بجامعة قناة السويس، بما يعكس التعاون الأكاديمي المستمر بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية. 

 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن استضافة الجامعة لهذا المهرجان الثقافي يعكس التزامها بتقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة تشمل تفاعل الطلاب مع ثقافات متعددة، وتعزيز انفتاحهم على العالم.  

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو
جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

وأضافت أن هذه المبادرات تساهم في إثراء بيئة التعلم ودعم البرامج الأكاديمية بالجامعة. 

 

كما ألقى الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس، كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بالدور الريادي للمعهد في تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين، موضحًا أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية الهادفة إلى نقل الثقافة الصينية إلى الطلاب المصريين وتعميق معرفتهم بها. 

 

تعاون مشترك بين الجانبين 

ومن جانبه أعرب شاو بن عن سعادته بهذا التعاون المشترك، لافتًا إلى أن مهرجان الأفلام الوثائقية الصينية يُعد جسرًا  للتواصل بين الثقافتين الصينية والمصرية، مُعربًا عن تطلعه إلى تعزيز الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين. 

 

تخللت فعاليات الافتتاح فقرات فنية قدّمها المدرسون الصينيون وطلاب اللغة الصينية بمعهد كونفوشيوس، إلى جانب عرض فيديو ترويجي للفيلم الوثائقي الصيني بعنوان "معًا"، والذي يسلط الضوء على قصص واقعية تعكس التجربة الصينية في التضامن والتعاون.

 

 

 

 

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