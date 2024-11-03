قال الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم الأحد:" فرقنا لا تستطيع الوصول إلى ضحايا القصف الإسرائيلي في شمال غزة".

جيش الاحتلال يمنع وصول المستلزمات الطبية لشمال غزة

وأضاف الدفاع المدني:" الاحتلال يمنع وصول المستلزمات الطبية ومعدات الدفاع المدني لشمال غزة".

وناشد الدفاع المدني في غزة العالم بالعمل على تمكين الدفاع المدني من الوصول لشمال قطاع غزة.

إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود حماس في المستشفيات

وفي السياق ذاته ذكر تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل لم تقدم دليلا يذكر على وجود حماس في المستشفيات المستهدفة في كثير من الحالات.

وأضاف التحقيق أن المدعي العسكري الإسرائيلي رفض التعليق على قائمة بحوادث مرتبطة بمستشفيات في قطاع غزة.

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