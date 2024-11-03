التصديري للحاصلات الزراعية يحصد شهادة المواصفة القياسية الدولية

حصل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001:2018، موجها الشكر لشركة AJA الجهة المانحة للشهادة.

إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية

وأوضح أن ذلك في إطار حرص المجلس علي تطوير الخدمات المقدمة من خلاله للشركات العاملة في قطاع إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، وللتأكد من جودة العملية التدريبية

ومن جانبه وجه هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس الشكر لمجلس إدارة المجلس علي دعمه للإدارة التنفيذية للحصول علي هذه الشهادة، مشيدا بجهود فريق العمل بالمجلس وعلى رأسها إدارة التدريب والدعم الفني لتنفيذ والالتزام بكافة متطلبات واشتراطات الحصول على شهادة الايزو.



ولفت إلى أهمية تحقيق المجلس لمبدأ الاستدامة في الالتزام بهذه الاشتراطات لضمان تقديم خدمة تدريبية متميزة.

ويعد حصول إدارة التدريب بالمجلس علي الاعتماد طبقًا للمواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية هي نواة لإعداد جيل جديد من السادة المصدرين والعاملين بالقطاع المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

4,3 مليار دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2023/ 2024

ومن ناحية أخرى أكد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الصادرات الزراعية المصرية للموسم المنتهي 2023/ 2024 شهدت طفرة تصديرية كبيرة مقارنة بالموسم السابق له.

وأشار إلى ارتفاع كمية الصادرات من 5.7 مليون طن لتصل إلى 6.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 9% في حين زادت قيمة صادراتنا الزراعية خلال نفس الفترة من 3.8 دولار لتصل 4.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%.

وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024 ، حيث بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

أهم الصادرات الزراعية

وجاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.



ولفت التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرًا جودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقًا عالميًّا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والإفريقية.