الجمعة 04 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

صادرات زراعية
صادرات زراعية
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أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 2 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.


وجاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.


وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا جودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالميا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والإفريقية.

 

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