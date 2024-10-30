شباب الأعمال تطالب بتغليظ العقوبات على تجار المبيدات والأسمدة المغشوشة

أكد المهندس محمد نجيب رئيس لجنة الزراعة بـ الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللجنة تعمل على إصدار ورقة سياسات سلامة الغذاء والتي تناقش مشكلة سوء الاستخدام للأسمدة والمبيدات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها واسهاماتها في تعزيز دور مجتمع الأعمال وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، شارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

ولفت نجيب إلى أن المزارعين يعانون من مشكلة السوق الموازية والمنتجات المغشوشة وقلة الوعي بالمعرفة الفنية لاستخدام المبيدات وتلافي مشكلة المتبقيات والاستخدام غير القانوني لمياه الصرف.

تغليظ العقوبات على تجار المبيدات والأسمدة المغشوشة وتعزيز الرقابة على الأسواق

وأشار إلى أن اللجنة توصي بتغليظ العقوبات على تجار المبيدات والأسمدة المغشوشة وتعزيز الرقابة على الأسواق.

4,3 مليار دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2023/ 2024

ومن ناحية أخرى أكد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الصادرات الزراعية المصرية للموسم المنتهي 2023/ 2024 شهدت طفرة تصديرية كبيرة مقارنة بالموسم السابق له.

وأشار إلى ارتفاع كمية الصادرات من 5.7 مليون طن لتصل إلى 6.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 9% في حين زادت قيمة صادرتنا الزراعية خلال نفس الفترة من 3.8 دولار لتصل 4.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%.

وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024 ، حيث بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

أهم الصادرات الزراعية

وجاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.



ولفت التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا جودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالميا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والإفريقية.